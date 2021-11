El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat investigar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Jaume Giró i Laura Vilagrà pels avals de l’Institut Català de Finances (ICF) als exalts càrrecs de Govern encausats pel Tribunal de Comptes. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC, d’acord amb el criteri de la Fiscalia, acorda no admetre a tràmit les denúncies que van presentar Vox, Convivència Cívica Catalana i Cs contra Aragonès i els seus consellers pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics.

La sala raona en la seva interlocutòria que «res no permet afirmar que el marc legal aprovat pel Govern de la Generalitat sigui arbitrari per si mateix i que possibiliti sense més ni més una administració deslleial de fons públics». Segons el TSJC, l’objecte dels avals aprovats pel Govern és «estrictament cautelar» -perquè preveu fer front al patrimoni de càrrecs públics davant de decisions no fermes-, estableix una sèrie de condicions per a la seva prestació i dóna potestat a la Generalitat per denegar-los en aquells casos en què la conducta del funcionari hagi donat peu a un procediment sancionador per a la pròpia administració.