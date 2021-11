La justícia ha parlat i els Estats Units tornen a contenir la respiració davant la possible reacció a una sentència que intensifica la polarització. Un jurat de Kenosha (Wisconsin) va absoldre ahir dels cinc càrrecs que afrontava Kyle Rittenhouse, l’adolescent que armat amb un rifle semiautomàtic va matar l’agost de l’any passat dues persones i en va ferir una tercera en protestes que es van viure a la ciutat després que un policia blanc disparés per l’esquena a Jacob Blake, un ciutadà negre que va quedar paralitzat (l’agent mai no va ser imputat).

Després de dues setmanes de judici i unes 26 hores de deliberacions, els cinc homes i set dones del jurat van avalar amb el veredicte l’argument de la defensa pròpia sobre el qual els advocats de Rittenhouse, que ara té 18 anys, han construït el seu cas. I amb la seva decisió van ignorar la fiscalia, que als seus arguments finals va assegurar que «no es pot al·legar defensa pròpia contra un perill que tu has creat».

Rittenhouse, el veredicte del qual no podrà ser apel·lat, va reaccionar amb plors a la lectura d’aquests cinc «no culpables». La tensió, mentrestant, és elevada davant la possibilitat que als carrers es tornin a viure violentes protestes.