Air Arabia no va remetre a la Policia Nacional la identitat completa dels migrants escapats de l’avió a Palma fins tres dies després de l’incident a Son Sant Joan. Aquesta demora en facilitar les dades dels passatgers, segons expliquen fonts de la investigació, va retardar la difusió de les ordres policials de crida i cerca dels sospitosos. Aquest buit va propiciar que almenys dos d’ells poguessin sortir de Mallorca sense problemes en un ferri rumb a Barcelona l’endemà de l’estampida a l’aeroport. Dels 25 joves marroquins implicats en l’incident, 16 ja han estat detinguts i empresonats, i n’hi ha nou que segueixen en parador desconegut.

Després de la fuga del 5 de novembre a la tarda, l’aerolínia va remetre als investigadors un primer llistat «incomplet» dels passatgers que anaven a bord de l’aparell, en què només hi havia els noms. Els agents van relacionar aquesta informació amb la de les persones que seguien a bord de l’avió per obtenir així una primera llista dels fugits.

No obstant, les dades disponibles llavors eren insuficients per poder emetre les ordres policials de crida i cerca, que es graven a la base de dades perquè la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques i locals puguin detectar que algú té causes pendents en identificar-lo. Per fer-ho és necessari incloure el número de passaport i la data de naixement de la persona.