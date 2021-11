Àustria torna a posar el fre de mà: davant la quarta onada de contagis per covid, el Govern de conservadors i verds liderat pel canceller Alexander Schallenberg va anunciar ahir que el país entra en confinament a partir de dilluns que ve. Els ciutadans només podran abandonar casa seva per a activitats essencials com treballar, comprar productes bàsics, anar al metge o a la farmàcia. La gent també podrà sortir a passejar, però la resta d’activitats de lleure queden prohibides. La restricció valdrà tant per a vacunats com per a no vacunats i la mesura estarà vigent durant 20 dies. Les autoritats en revisaran l’efecte després dels primers 10 dies.

«No volem una cinquena, una sisena ni una setena onada», va argumentar Schallenberg per justificar una decisió que considera «dolorosa». Àustria té una incidència acumulada durant set dies de gairebé 1.000 casos per cada 100.000 habitants. Des de fa una setmana, el país alpí registra més de 10.000 infeccions diàries noves. La corba de creixement de nous contagis és exponencial.

El primer ministre austríac creu que la principal raó de l’actual repunt de casos és el baix percentatge de vacunats: un 66% de la població austríaca està completament immunitzada contra el coronavirus, de manera que el país està clarament per sota de la mitjana de la Unió Europea. Després de reconèixer la seva incapacitat per convèncer un percentatge més alt de la població per vacunar-se de manera voluntària, el Govern austríac ha decidit introduir la vacunació obligatòria a partir de l’1 de febrer. Àustria es converteix així en el primer país de la UE a adoptar aquesta dràstica mesura.

La poderosa ultradreta austríaca de l’FPÖ va reaccionar. El seu líder, Herbert Kickl, no va dubtar a qualificar la mesura de «dictadura» i va fer una crida a la ciutadania austríaca a manifestar-se avui contra el Govern a Viena. La marxa reunirà previsiblement milers de persones. Sense esmentar l’FPÖ, Schallenberg va titllar la postura antivacunes d’alguns partits austríacs d’«atemptat contra el sistema sanitari».

«Negligència insuportable»

L’excanceller austríac Sebastian Kurz, que va haver de dimitir a l’octubre per un cas de corrupció, va arribar a dir a l’estiu passat que la pandèmia ja havia acabat per a aquells que estiguessin vacunats. Ara, el seu successor en el càrrec es veu obligat a trair les paraules de Kurz. El diari austríac Die Presse va qualificar la gestió de la pandèmia com una «negligència insuportable» del Govern.

A les portes de la temporada d’esquí i de les festes nadalenques, les restriccions amenacen de generar pèrdues milionàries al sector de serveis i al turístic. L’associació de comerciants creu que el confinament generarà unes pèrdues d’uns 2.700 milions d’euros.

La veïna Alemanya, amb una incidència per sobre dels 340 punts en una setmana per cada 100.000 habitants, va pel camí d’haver d’introduir mesures més restrictives. Tot i comptar amb una quota de vacunació més gran que la d’Àustria -del 67,9% de la població total i el 78,5% entre els més grans-, alguns dels seus estats federats com Turíngia, Saxònia, Baviera i Baden- Württemberg tenen taxes d’immunització per sota del 70%. Precisament aquests quatre estats mostren les incidències acumulades més grans de tot el país, com apunta l’Institut Robert-Koch.

Nova llei

El Bundesrat -la cambra territorial del Parlament alemany- va ratificar ahir el nou marc legal per afrontar la pandèmia impulsat al Bundestag per socialdemòcrates, verds i liberals, els tres partits que negocien fa setmanes per succeir el Govern interí d’Angela Merkel. La nova llei inclou un control de l’estatus de vacunació als centres de treball. Aquelles persones que no puguin demostrar haver-se recuperat de la covid-19 ni estar vacunades, hauran de presentar un test negatiu diari per poder treballar. Aquesta mateixa mesura serà aplicada al transport públic.