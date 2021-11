A partir de l’1 de gener, el Govern comptarà les víctimes mortals de totes les violències masclistes, no només els feminicidis perpetrats a l’àmbit de la parella o l’exparella. Els assassinats de dones per violència sexual i per explotació sexual passaran a ser, per tant, comptabilitzats per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere en una estadística més àmplia que la que s’elabora des del 2003, que només té en compte les dones assassinades per les parelles o exparelles. També formaran part d’aquest recompte les víctimes mortals de la violència vicària, la utilitzada per fer el màxim mal a una dona a través de l’agressió als fills o altres persones importants per a ella.

La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, va anunciar ahir que Igualtat perfila els detalls per ampliar aquesta estadística de feminicidis, que a partir del 2022 tindria en compte assassinats com el de Laura Luelmo i Diana Quer. Entre les noves categories, va detallar, hi ha la violència sexual, en què es tindrien en compte també els crims de dones sotmeses a situacions d’explotació sexual, tràfic i prostitució; els perpetrats en un àmbit de violència familiar; els de violència vicària i, més enllà, els que es cometin en un entorn social més ampli (per ocupadors, companys de feina i veïns).

1.118 des del 2003

L’estadística tindrà en compte els assassinats que cometen els homes contra les dones pel fet de ser-ho, serà un recompte ampli de feminicidis, i en paral·lel se seguirà elaborant l’estadística de dones assassinades per les parelles o les exparelles: 1.118 des del 2003. Rosell va reconèixer que el còmput ampliat de feminicidis és un «deute» que s’arrossegava des de fa anys. La delegada va assenyalar a més que es detallaran en les properes setmanes les subcategories de la nova estadística, que ha estat sotmesa al Ple de l’Observatori Estatal de Violència contra les Dones.

