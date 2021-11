Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 tindran, només sobre el paper, un «fons covid» de 9.362 milions d’euros. Els lletrats del Congrés han avalat l’esmena que va presentar Junts, i que va ser aprovada pel PP, Vox, Cs, ERC i EH Bildu, malgrat l’error que contenia -hi ha una diferència de 2.000 milions entre la quantitat que dóna de baixa i la que dóna d’alta-. Els serveis de la cambra han proposat a PSOE i Unides Podem -els que van votar en contra, juntament amb el PNB- que presentin un vot particular per revertir el canvi. Tot i això, fonts socialistes descarten per ara aquesta via o qualsevol altra. Perquè per a Hisenda, «passi el que passi» amb el tràmit parlamentari restant, aquesta partida pressupostària és «inexecutable».

Dimecres passat, la Comissió de Pressupostos va aprovar l’esmena per crear un fons de més de 9.000 milions per fer front a les seqüeles del coronavirus. El text recollia que 1.600 milions anirien per a Catalunya. Fonts del Ministeri d’Hisenda van avisar ràpidament que aquesta partida era «inexecutable» per «insuficiència de crèdit». Maria Jesús Montero va insistir l’endemà: «Tècnicament no és possible». A més d’un error d’identificació entre els diferents programes del projecte de Pressupostos, l’esmena donava d’alta un crèdit de 9.362 milions d’euros, però només en donava de baixa 7.005.

El PSOE va requerir dimecres als lletrats un escrit sobre la possibilitat de retornar a l’informe de la ponència, al text previ al canvi. L’informe va arribar a la mesa de la Comissió de Pressupostos dijous. En un document de cinc pàgines, els serveis jurídics de la Cambra donen per bona l’aprovació de l’esmena, malgrat els errors que conté: «Per més que l’esmena tingués els defectes al·ludits, el contingut de la mateixa ja forma part del dictamen». Tot i això descriuen tres possibilitats per restaurar el crèdit afectat: l’esmena d’incorreccions tècniques, la presentació d’una esmena transaccional -cap d’elles permetria eliminar el «fons covid», sinó ajustar-lo a 7.005 milions d’euros- i el registre d’un vot particular per «retornar al text original».