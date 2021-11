La subdirectora d’Educació i Formació Vial de la Direcció General de Trànsit (DGT), María José Aparicio, va confirmar ahir que l’organisme reduirà els períodes de vigència del carnet de conduir de la gent gran. «El 30% dels morts en accidents de trànsit a la Unió Europea són més grans de 65 anys. Una dada que es repeteix a tots els països i que arriba al 50% quan parlem de morts vianants o ciclistes. A Espanya, el 2019, el 28% de les víctimes mortals en accident de trànsit eren més grans de 65. Aquestes xifres s’agreujaran, si no fem res, per l’envelliment de la població», va advertir.

Pel que fa a la pèrdua d’aptituds psicofísiques i amb la revisió de la vigència dels permisos, la subdirectora de Trànsit va aclarir que la DGT vol revisar no només els períodes de vigència dels permisos dels conductors més grans, sinó tots els períodes. «Sabem que en el cas de les persones d’una determinada edat els haurem de reduir», va apuntar Aparicio, que va defensar que cal «protegir les persones de més edat, però sempre fomentant la seva mobilitat, seguretat i llibertat».

«Ha canviat la imatge de les nostres persones grans. L’esperança de vida ha augmentat i els que superen els 65 es mouen de manera diferent. A més, no són nadius tecnològics, però ens hi hem de dirigir, per això és important l’aprenentatge social i generacional. Hem d’acompanyar-los en aquesta transició, ja que han de seguir aprenent», va explicar José Ignacio Lijarcio, director de projectes de la Fundació per a la Seguretat Viària (Fesvial).

Lijarcio va explicar que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es calcula que la població mundial de 60 anys arribarà als 2.000 milions el 2050 i que la Unió Europea estima que l’any 2040 el 27% de la població europea tindrà més de 65 anys.

Des de la Fundació de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE), el seu president, Enrique Lorca, va assenyalar que «després de la pandèmia, persones de certa edat que tenien el permís i portaven temps sense conduir han volgut tornar a l’autoescola abans de posar-se al volant per poder reciclar-se».