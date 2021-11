Yolanda Díaz i Ada Colau tenen sintonia. La vicepresidenta segona del Govern i l’alcaldessa de Barcelona semblen entendre’s molt bé. I, no només això, també es veuen com a indispensables l’una per a l’altra. En els darrers mesos ho han demostrat en múltiples actes. Demà tornaran a escenificar aquesta aliança en el tancament de la III Assemblea de Catalunya en Comú. La líder d’Unides Podem anirà a donar suport a la regidora barcelonina com a mostra que Catalunya és «imprescindible» per a la «perspectiva plurinacional» del front ampli que prepara, expliquen fonts del seu entorn proper. I els comuns ratificaran que per «guanyar» hauran de «fer Yolanda Díaz la propera presidenta del Govern d’Espanya». L’acte arriba en un moment en què les incògnites sobre el projecte de Díaz superen les certeses. Fonts properes a la vicepresidenta segona destaquen que «no hi ha res materialitzat».