Almenys cinc persones han mort i desenes han resultat ferides després d'un atropellament massiu durant una desfilada nadalenca a la ciutat de Waukesha, als Estats Units, aquest diumenge.

🔴 #URGENTE | El momento en que el vehículo se dirigía a toda velocidad sobre una multitud en Waukesha, Wisconsin. Medios de Estados Unidos hablan de decenas de heridos. pic.twitter.com/ygugmjJITP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) 21 de noviembre de 2021

Segons s'observa en imatges difoses a les xarxes i gravades per testimonis, un cotxe vermell s'abraona cap als participants de la desfilada en un moment en què es troben caminant per un carrer i es veu com envesteix diversos dels participants.

🇺🇸 | Hay pánico en las personas, luego de que un vehículo atropellara e hiriera a varias personas en un mercado navideño en #Waukesha, #Wisconsin.pic.twitter.com/WNQVKSaIWg — Página 13 (@pagina_13) 22 de noviembre de 2021

El cap de la policia de Waukesha, Daniel Thompson, ha confirmat que el vehicle ha impactat contra més d'una vintena de persones. En un comunicat, la policia ha informat d'almenys cinc morts i més de quaranta ferits. Entre les víctimes hi ha menors d'edat. Hi ha una persona detinguda i una investigació en curs.