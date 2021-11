El president del PP, Pablo Casado, va clausurar ahir el 16è Congrés del PP a Andalusia, en un acte en què no va fer referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després dels consells que aquesta va donar al president d’Andalusia, Juanma Moreno, sobre convocar eleccions a l’autonomia quan ho consideri, i no quan vulgui Gènova.

«Som un gran equip, una gran orquestra, aquí no hi caben els solistes, som una orquestra afinada, harmònica, on preval una partitura forta, no la suma de plans individualistes; el personalisme no té lloc al PP», va assegurar el màxim responsable del partit, sense fer cap referència expressa a la presidenta de la Comunitat de Madrid. I és que, segons el parer de Casado, el PP és «massa important» per intentar «posar per sobre els interessos de cadascú i arriscar la immensa responsabilitat» que té la formació en una «foguera de vanitats que no condueix enlloc». «Això no és un ‘talent xou’ de megalomanies», va afegir, alhora que va defensar en diverses ocasions la tasca dels presidents autonòmics del PP.

De fet, Casado va arribar a admetre en la seva intervenció que li és igual quan siguin les eleccions andaluses perquè té la «plena convicció» que Moreno «arrasarà» i obtindrà una «majoria aclaparadora o majoria absoluta». El dirigent popular va voler fugir d’aquests missatges que «enreden» i va destacar que el que passa a Andalusia ho han decidit i ho seguiran decidint sempre Juanma Moreno i el PP andalús.

Va advertir que «sigui qui sigui, sigui on sigui, qui faci alguna cosa irregular o ho consenti en qualsevol administració governada pel PP, no tindrà cabuda en aquest partit», ja que per a Casado «la corrupció és la pitjor xacra que té la funció pública».