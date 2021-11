El diputat de JxCat Joan Canadell considera que la legislatura quedarà "tocada" per l'acord amb els comuns sobre els pressupostos. "Els partits del 52% hauríem d'anar a la una", ha reivindicat Canadell. El diputat de JxCat ha lamentat que no s'hagi arribat a un acord amb els anticapitalistes per la negociació dels comptes, fet que ha provocat "esquerdar la majoria del 52%". En aquest sentit, Canadell ha retret a la CUP que vulgui "imposar" el seu model "amb nou diputats". Sobre el pacte amb En Comú Podem, Canadell ha criticat que s'hagi fet gràcies a un "intercanvi de cromos" amb l'Ajuntament de Barcelona, cosa que considera que és "vella política".

Malgrat l'acord amb els comuns, Canadell ha assegurat que els comptes mantenen els "projectes importants de país" com "convertir l'aeroport del Prat en un hub intercontinental", els Jocs d'Hivern després de la consulta i "projectes per dinamitzar el turisme sostenible i de qualitat".