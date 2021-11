El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir a Bilbao que el present d’Espanya «s’escriu amb tres paraules: vacunació, recuperació i avenços socials». Alhora, va destacar la «lliçó» que Espanya està donant al món en la lluita contra la pandèmia de covid-19, en demostrar que es pot combatre el virus «amb l’arma fonamental de la responsabilitat: amb mascaretes i vacunació».

El cap de l’executiu va reiterar, per tant, el missatge que va llançar dissabte a Las Palmas, on va rebutjar endurir les restriccions malgrat que la incidència del coronavirus porta dies a l’alça i ja se situa en 112 casos per cada 100.000 habitants, més del doble que fa només un parell de setmanes. «Confiem en la nostra estratègia: es diu mascareta i vacunació. Així és com mantindrem controlat el virus», va explicar al congrés del PSOE canari.

Ahir va viatjar fins a Bilbao per clausurar el novè congrés del PSE-EE, amb el nou secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza. El líder dels socialistes va mostrar el seu suport a Andueza, a qui va prometre que el tindrà «com un més» perquè Euskadi «torni a tenir un Govern socialista que aposti per la convivència, l’estabilitat i el progrés dels bascos».

A més, el secretari general del PSOE va explicar que «ni Euskadi ni Espanya ni Europa es podrien entendre sense l’aportació» rellevant que representen els socialistes. I, en contraposició, va criticar l’actitud «furibunda» de l’oposició, «que diu que el país està en fallida».

Segons el seu parer, el principal desafiament d’Espanya és lluitar contra la desigualtat generacional, territorial i de les dones. I, per això, va apostar per una recuperació econòmica «justa» liderada pels socialdemòcrates.

Així mateix, el president del Govern va visitar les instal·lacions de l’empresa Biolan Health a Zamudio, Biscaia, on va reafirmar el compromís de l’executiu amb el sector de la Salut d’Avantguarda, com a element de progrés i de dinamització de l’economia, per assolir una recuperació justa. En la visita, Sánchez va destacar l’aportació pública del Perte per a la Salut de Vanguardia, recentment aprovat, que preveu una inversió de més de 1.469 milions d’euros fins al 2023 i que generarà al voltant de 12.700 nous llocs de treball.