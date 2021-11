El Tribunal Superior de Justicia del País Basc no ha autoritzat al govern Basc l'implantació de l'exigència de tenir el "passaport covid" per accedir a locals d'oci nocturn i restaurants amb menjadors per més de 50 persones.

La sala de Contenciós Administratiu del TSJPB ha votat per dos a un, el magistrat Luis Ángel Garrido, que en ocasions anteriors s'havia pronunciat contra les directrius del Govern Basc, ha votat en aquesta ocasió a favor i ha emès un vot particular, mentre que els seus dos companys han votat en contra.

L'executiu autonòmic volia que mentre Euskadi tingui una incidència superior als 150 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (avui es troben a 300,68) fos necessari mostrar aquest certificat per accedir als establiments que ofereixin "activitats d'oci i ball" com discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals i karaokes.