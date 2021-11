Un atropellament durant una desfilada nadalenca a l’estat de Wisconsin, als Estats Units, va causar la mort d’almenys cinc persones i va deixar ferides més de 40, diverses d’elles menors, segons les autoritats policials de la ciutat de Waukesha. El cap de policia d’aquesta ciutat, Dan Thompson, va confirmar que diversos dels atropellats en aquest incident van ser nens i també va anunciar que hi havia «diversos» morts, encara que no va voler donar més detalls perquè, segons va explicar, estaven notificant les morts a les famílies de les víctimes. La policia va localitzar el vehicle i va detenir una persona, però no va donar més detalls perquè la investigació continua oberta.

Segons va relatar Thompson, el vehicle, un tot terreny lleuger de color vermell, va atropellar al seu pas més de vint persones. També va explicar que un agent va disparar contra el cotxe, fins a descarregar la seva arma, per intentar aturar-lo. Cap dels trets va causar ferits, va assegurar. Segons les dades aportades pel cap de policia, dotze adults i onze nens van ser traslladats a hospitals. «Avui la nostra comunitat s’ha trobat amb l’horror i la tragèdia en el que hauria d’haver estat una celebració», va assenyalar per part seva l’alcalde de la localitat, Shawn Reilly, que va agrair la ràpida resposta que van tenir els serveis d’emergència i l’ajuda que van oferir les autoritats estatals i federals.