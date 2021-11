La Comissió de Salut Pública ha actualitzat aquest dimarts l'anomenat document del semàfor, la Declaració d'Actuacions Coordinades que marca indicadors i nivells de risc de la pandèmia. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, de moment s'ha aprovat el document, sense mesures, per bé que la Comissió de Salut Pública seguia reunida mentre la ministra comunicava la notícia en roda de premsa. D'altra banda, l'organisme també ha acordat que els majors de 60 anys i el personal sanitari rebin dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19. "Vacuna, vacunar i vacunar. Aquesta és l'estratègia", ha indicat Darias, reiterant que la vacuna és el que permet que la situació actual sigui ben diferent de la de les onades anteriors.

El nou document incorpora nous indicadors i resta pes a alguns de vigents, com ara la incidència acumulada. Darias ha explicat que, pel fet que hi ha un 90% de la població diana amb almenys una dosi de la vacuna, la incidència acumulada ja no té una translació directa amb el nombre d'ingressos hospitalaris.

Dins dels ingressos sí s'acorda informar del percentatge de pacients vacunats i del de no vacunats, majoritari, amb l'objectiu "d'acabar de convèncer" les persones que encara no s'han injectat el remei contra la covid-19, segons ha explicat la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón.

"Prevenció i vacunació. És el que ha funcionat i ha de seguir essent clau en l'estratègia", ha subratllat la ministra Darias, tot recordant que els països de l'entorn d'Espanya tenen taxes de vacunació del 65%, gairebé 30 punts per sota de la d'Espanya, fet que comporta una "situació molt més complicada" en aquells indrets. "La diferència és la vacunació", ha reiterat.

De moment, la Comissió de Salut Pública no ha anunciat noves restriccions al voltant de la pandèmia, que puguin afectar l'horari de tancament del sector de la restauració, per exemple, com s'ha especulat en les darreres hores. Darias ha apostat per seguir observant les mesures que "mantenen el virus a ratlla", com ara l'ús de la mascareta -que, ha recordat, segueix essent obligatori en interiors-, el rentat de mans o la distància social.

Pel que fa a les dosis de reforç, Darias ha confirmat que la Comissió de Salut Pública ha acordat incorporar-hi els majors de 60 anys i el personal sanitari, com anunciava dies enrere el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Alhora, sobre aquesta mesura, Darias ha afirmat que després de la tercera dosi "han baixat molt" els focus d'infecció a les residències.