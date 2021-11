El decret d’arxiu de les diligències penals obertes contra el rei emèrit Joan Carles I per la Fiscalia del Tribunal Suprem es podria endarrerir fins a unes setmanes després del 17 de desembre, que és quan caduquen els sis mesos per investigar un determinat assumpte que tenen els fiscals excepte que s’acordi una pròrroga de les indagacions. Fonts del Ministeri Públic van assenyalar a El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, aquesta possibilitat i apunten al gener com a data més adequada per fer l’arxiu, cosa que allunyaria l’impacte que sens dubte tindrà aquesta notícia sobre el discurs de la nit de Nadal del Rei Felip VI.

A més, hi ha una altra raó tècnica, i és el coneixement per part dels investigadors que en els propers dies arribarà documentació d’una comissió rogatòria a Suïssa encara pendent, de la qual en tot cas no s’espera que aporti massa novetats. Tot i això, es considera més adequat esperar que aquesta comunicació es produeixi abans d’estampar la rúbrica del tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, i del fiscal Anticorrupció, Alejandro Luzón, a l’arxiu de les esmentades actuacions.