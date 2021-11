Els Pressupostos Generals de l’Estat rebran dijous el vistiplau del Congrés dels Diputats. Segons fonts del PSOE, el Govern de coalició ha arribat a un pacte amb ERC perquè voti a favor dels Comptes públics per al 2022. El ‘sí’ dels 13 diputats republicans, necessaris per tirar endavant els Pressupostos, arriba després de l’entesa amb l’Executiu entorn de la protecció de les llengües cooficials (català, gallec i eusquera) a la producció audiovisual i la seva presència en plataformes de ‘streaming’, com Netflix i HBO. Fonts coneixedores de la negociació asseguren que el percentatge de producció que hauran de garantir en aquestes llengües és del 6%.

Esgotant el termini de negociació (la primera votació parcial dels comptes ha començat a les 11 del matí), el Govern de Pedro Sánchez ha aconseguit atraure ERC al ‘sí’, i assegurar-se la tramitació dels Pressupostos. El vot favorable dels republicans catalans se suma al del PDECat, EH Bildu, Més País, Compromís, Terol Existeix, Nova Canàries i el Partit Regionalista de Cantàbria, cosa que dona a l’Executiu una sòlida base de 182 recolzaments dels 350 escons que componen el Congrés. Superaria així de manera folgada la majoria simple requerida (només es necessiten més ‘sís’ que ‘nos’).

ERC també ha acordat una esmena per equiparar les condicions de jubilació dels agents de Mossos d’Esquadra als de la Policia Nacional i de l’Ertzaintza, a partir dels 60 anys, o 59 anys si s’acrediten almenys 35 anys d’activitat efectiva i cotització al cos.

Falta encara la confirmació definitiva del suport del PNB als Comptes. Fins ara, els ‘jeltzales’ estan pactant algunes esmenes, com la que suposarà que les famílies amb menors afectats per malalties greus puguin rebre ajut econòmic fins que compleixin 23 anys, i no fins als 18 com és ara. La intenció del PNB és continuar negociant encara, fins a l’aprovació al Senat fins i tot. Els Pressupostos sortiran aquest dijous, quan es completi la votació al Congrés, cap a la Cambra alta. Si allà els senadors aproven el mateix text sense modificar-lo, els Comptes estaran llestos per a la seva publicació i entrada en vigor. Si s’hi introdueixen esmenes, en canvi, hauran de tornar al Congrés, que haurà de votar aquests canvis.

Beneficis fiscals pactats

El PDECat ha defensat el seu suport als Pressupostos per un canvi legal perquè centres que no són públics al 100% (hospitals i entitats que donen serveis a col·lectius amb dificultats) puguin accedir als fons europeus Next Generation. «Excloïa de facto moltes comarques de la possibilitat de participar d’aquests fons i demanem al Govern central revertir aquesta situació», ha explicat el portaveu de la formació, Ferran Bel.

Els postconvergents han pactat beneficis fiscals per a diversos assumptes: la reconstrucció de la piscina històrica coberta de salts del Club Natació Barcelona, la celebració del 200è aniversari del passeig de Gràcia, el Mil·lenari de Montserrat 2025 i la quarta edició del Barcelona Equestrian Challenge.

Al capítol també de beneficis fiscals, ERC ha inclòs Alimentaria 2022 i Hostelco 2022 i el programa Barcelona Music Lab (els anys 2022, 2023 i 2024).