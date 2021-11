El Tribunal Superior de Justícia del País Basc no ha autoritzat al Govern autonòmic implantar l’exigència de tenir el passaport covid per accedir a locals d’oci nocturn i restaurants amb menjadors per a més de 50 persones. La sala Contenciosa Administrativa del TSJPB va votar per dos a un; el magistrat Luis Ángel Garrido, que en ocasions anteriors s’havia pronunciat contra les directrius del Govern basc, va votar en aquesta ocasió a favor i va emetre un vot particular, mentre que els seus dos companys van votar-hi en contra. L’executiu autonòmic volia que mentre Euskadi tingués una incidència superior als 150 casos per 100.000 habitants en 14 dies (actualment està en 300,68) calgués mostrar aquest certificat per accedir a establiments que ofereixin «activitats d’esbarjo i ball» com discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals i karaokes.

Precisament diumenge el president de València, Ximo Puig, es va unir a les autonomies que donen suport a l’ús del passaport covid i va anunciar que «en els propers dies» el seu executiu establirà la normativa que regularà la necessitat d’exhibir-lo per acreditar la vacunació i poder accedir a determinats espais . Aquest mitjà d’acreditar que s’està vacunat contra el coronavirus compta amb el vistiplau de la majoria de comunitats autònomes, encara que algunes demanen al Govern implantar una norma comuna. Per altra banda, el Govern ja està en converses amb el laboratori farmacèutic AstraZeneca per «assegurar» que Espanya disposi del seu nou tractament contra la covid-19 en investigació, un còctel de dos anticossos monoclonals anomenat AZD7442, i que ha demostrat que redueix fins a un 88% els casos greus o morts en aquests pacients i fins a un 83% el risc de desenvolupar coronavirus simptomàtic al llarg de sis mesos.

El president d’AstraZeneca España, Ricardo Suárez, va assegurar que «avui podem dir que estem ja en una fase molt avançada amb el nostre tractament per afrontar de manera efectiva el control del coronavirus, especialment en les persones amb sistemes immunitaris compromesos que no responen a les vacunes. En breu esperem posar-lo a disposició de la població que el necessita». «Mantenim el nostre compromís de ser un soci lleial amb el Govern d’Espanya i els països amb menys recursos per ajudar a la campanya de vacunació», va afirmar Suárez, que va assenyalar que la companyia es prepara per als «futurs reptes» que han d’arribar. Alhora, el president d’AstraZeneca va destacar que Espanya és un dels «millors països del món en la tasca contra la pandèmia, ja que ha realitzat accions claus que han ajudat a recuperar l’esperança i retrobar-nos amb els nostres éssers estimats». A més, va agrair a Espanya la seva «contribució altruista» per ajudar a distribuir la vacuna a països sense recursos. «És la responsabilitat de tots aconseguir vèncer aquesta crisi de salut pública. De ben poc serviria l’esforç realitzat entre tots si no contribuïm a que la vacunació arribi a tots els racons del món», va recordar.