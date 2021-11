Entre 90.000 i 103.000 efectius militars desplegats, en aquesta ocasió, no només a la frontera oriental d’Ucraïna amb Rússia, sinó també al nord, concretament a Bielorússia, aliat del Kremlin; també a l’est, a Transdnistria, regió rebel de Moldàvia controlada per forces prorruses; i finalment al sud, a Crimea, península ucraïnesa annexionada per Moscou el 2014. De nou, l’Exèrcit de Rússia es troba en posició d’atac despertant gran inquietud entre els líders dels EUA, l’OTAN i la UE.