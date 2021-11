Almenys 46 persones van morir ahir en l’incendi d’un autobús al sud de la capital de Bulgària, Sofia, segons van informar les autoritats. L’accident es va produir cap a les dues de la matinada a l’autopista de Struma, a prop del poble de Bosnek, a uns 40 quilòmetres de la capital búlgara, quan el vehicle va sortir de la pista, va xocar contra el guarda-rail de seguretat i va començar a cremar, segons va recollir el mitjà local BNT News. Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes del sinistre.

Les víctimes eren ciutadans de Macedònia del Nord i entre elles hi ha 12 nens. A més dels més de 40 morts, set persones van resultar ferides de diversa consideració i traslladades a centres sanitaris, entre elles un menor de 15 anys. Són dues dones i cinc homes. Tots ells viatjaven a la part del darrere de l’autobús i van aconseguir sortir trencant la finestra.

Segons la policia, només els dos conductors procedien de Macedònia, però els passatgers eren «tots de la minoria albanesa». «L’únic que està clar és que l’autobús té matrícula de Macedònia», va comentar el primer ministre provisional de Bulgària, Stefan Ianev, que va visitar el lloc i es va negar a donar més detalls sobre la nacionalitat de les víctimes. «El xofer que conduïa el vehicle va morir a l’acte, així que no hi havia ningú per obrir les portes» i permetre que els passatgers poguessin escapar del foc, va detallar el cap de la policia nacional, Stanimir Stanev.