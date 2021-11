El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) recomana administrar la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a la població general, però donar "prioritat" als majors de 40 anys. En el seu darrer informe per avaluar la situació epidemiològica, l'ECDC apunta que encara "hi ha massa gent en risc" i que per això cal "reforçar" la immunitat amb la tercera dosi, que diu s'ha d'administrar com a molt d'hora sis mesos després de la segona. A banda de l'augment i el reforç de la vacunació per incrementar la immunitat, l'organisme aposta per mantenir restriccions per frenar la transmissió del virus.

"Hem d'enfocar-nos urgentment en tancar la bretxa d'immunitat, oferir dosis de reforç a tots els adults i reintroduir mesures no farmacèutiques", diu l'ECDC.

L'organisme europeu insisteix que la principal prioritat per a totes les autoritats ha de ser vacunar tots aquells que encara no ho estiguin. "L'actual nivell de vacunació a la UE és insuficient per limitar la pressió dels contagis i hospitalitzacions durant els mesos d'hivern", apunta.

Una altra opció per respondre al repunt de casos és posar dosis de reforç als que ja estan inoculats. L'ECDC suggereix una tercera dosi per "augmentar la protecció contra la infecció": "Això podria reduir potencialment la transmissió en la població i prevenir més hospitalitzacions i morts". Els estudis fets fins ara han detectat que, a mesura que passa el temps, els vacunats poden ser més vulnerables a la infecció de covid-19, però la vacuna els continua protegint de patir una malaltia greu.

Així, l'ECDC constata que l'eficàcia de la vacuna per evitar hospitalitzacions i morts "continua estable" (superior al 80%), segons la majoria d'estudis, almenys nou mesos després de completar la pauta completa, i que només hi ha "un declivi modest" en persones grans o immune deprimides.

Reimposició de restriccions

Tenint en compte les previsions d'evolució de la pandèmia, l'ECDC assegura que cal reimposar algunes restriccions de forma "immediata per controlar la transmissió", inclús en països amb un bon nivell de vacunació. Entre les mesures proposades, hi ha el teletreball, la reducció de les aglomeracions al transport públic i limitacions d'aforament en esdeveniments socials. Igualment, recomana reduir contactes de cara a Nadal i Cap d'Any.