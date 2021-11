El tauler geopolític intern espanyol experimenta els primers moviments de cara a la reforma del sistema de finançament autonòmic, caducat el 2014 i que ni el Govern de Mariano Rajoy (PP) ni el de Pedro Sánchez (PSOE i Unides Podem) han portat a terme. Galícia lidera un front de l’Espanya buidada que vol exercir de contrapès davant de les comunitats més poblades, com Andalusia, o amb pes polític vital per a la continuïtat de l’executiu, com Catalunya. Galícia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Cantàbria i Astúries van reeditar ahir a Santiago el front creat el 2018 a Aragó amb un missatge ferm que va transcendir les sigles polítiques, ja que es van barrejar governs populars (dues), socialistes (cinc) i regionalistes (un) convocats pel titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Exigeixen que es tingui en compte el cost real dels serveis públics per distribuir recursos entre els territoris i no només el volum de població, criteri que les penalitza.

La seva declaració conjunta reclama blindar el principi de «solidaritat». «Ha de preservar-se en les decisions governamentals per garantir en tot moment els mateixos drets a tots els ciutadans, amb independència de la seva condició i del lloc on visquin», estableix el document. «L’objectiu que ens ha d’unir és encertar en la definició dels costos reals que suposen els serveis que prestem», reclamen les vuit comunitats. «Aquest és l’únic camí possible per garantir la igualtat dels espanyols amb nivells de serveis públics homogenis a totes les comunitats i evitar desequilibris territorials», afegeix. El bloc de vuit comunitats que representa el 62% del territori i el 24% de població considera l’«emergència demogràfica» el principal repte que cal afrontar, per la qual cosa urgeixen col·laboració «activa i lleial» de totes les administracions per reformar el finançament autonòmic. Consideren la pandèmia «una finestra d’oportunitat» per revitalitzar el medi rural, sempre que es blindi el finançament de serveis públics. En concret, al que es va comprometre el Govern va ser a presentar aquest novembre del 2021 el criteri de població ajustada, la base del nou model de finançament autonòmic, i que pretén corregir el finançament per habitant amb variables sociodemogràfiques i geogràfiques.