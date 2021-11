La Justícia belga decidirà el proper 28 de desembre sobre l’entrega a Espanya del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, a qui la Justícia espanyola reclama després de ser condemnat per delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. Aquell dia el tribunal d’Apel·lació de Gant emetrà una sentència sobre l’extradició del cantant balear, segons va fixar ahir en una nova vista el mateix òrgan. El cas s’ha reprès després de tenir el jutge a la mà la resposta a la pregunta prejudicial que va elevar el Tribunal Constitucional belga, que va declarar inconstitucional el delicte d’injúries al Rei. De tota manera, la Fiscalia pot recórrer la decisió de segona instància i esgotar la via legal acudint al Tribunal de Cassació.