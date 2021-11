Un tetraplègic de 43 anys, que fa els últims 10 que està immobilitzat al llit, és el primer malalt que ha obtingut l’autorització per ser sotmès al suïcidi mèdicament assistit a Itàlia, després que una sentència del Tribunal Constitucional establís aquest dret el 2019.

«El Comitè d’Ètica del servei sanitari públic va constatar que l’home es troba dins de les condicions establertes pel consell per accedir al suïcidi assistit per primera vegada a Itàlia», va anunciar l’Associació Luca Coscioni, que fa anys que lluita per la introducció d’una llei que reguli l’eutanàsia a Itàlia.

«Mario» -un nom fictici per mantenir oculta la identitat del malalt- feia més d’un any que sol·licitava a l’hospital de la regió de Las Marcas (centre-est) on el segueixen «que verifiqués les seves condicions de salut per accedir, legalment a Itàlia , a una droga letal per posar fi al seu patiment», afirma la sentència.