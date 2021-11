Si no ha sorgit cap imprevist, la sonda DART de la NASA, primera missió del món a provar tècniques de «defensa planetària activa», segons la terminologia de l’agència espacial nord-americana, s’ha enlairat avui a primera hora del matí des de la base de Vandenberg (Califòrnia) per a una missió que conclourà a l’octubre de l’any que ve. En termes més senzills, la «defensa planetària» consisteix a xocar contra un petit asteroide per observar si és possible desviar-ne la trajectòria.

El llançament de DART (sigla de Double Asteroid Redirection Test) estava programat per a poc després d’un quart de vuit hora catalana mitjançant un coet Falcon 9 de l’empresa Space X.

DART té com a objectiu demostrar un mètode per al desviament d’asteroides anomenat impacte cinètic. L’octubre del 2022, DART impactarà a l’asteroide Dimorphos (160 metres de diàmetre), que orbita al voltant de Didymos, un company més gran (780 metres). L’impacte es produirà a una velocitat de 23.760 quilòmetres per hora.

Testimoni d’excepció de l’operació serà un petit satèl·lit de l’Agència Espacial Italiana que serà desplegat des de la pròpia DART i que prendrà imatges dels efectes de l’impacte a la superfície. Encara que cap dels asteroides no representa una amenaça per a la Terra, la col·lisió permetrà als investigadors provar la tècnica de deflexió.