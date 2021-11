La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs presentat per la defensa a Espanya de l’italià Francesco Arcuri, el pare dels fills de Juana Rivas, contra l’indult parcial concedit pel Govern a aquesta dona de Granada. La mesura de gràcia rebaixa a la meitat la pena de presó i commuta la pena de sis anys d’inhabilitació per a l’exercici de la pàtria potestat per treballs en benefici de la comunitat.

A la diligència d’ordenació de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem, a la qual ha tingut accés Europa Press, l’alt tribunal accepta el recurs de la defensa, que se centra en què s’ha de mantenir la inhabilitació per a l’exercici de la pàtria potestat, ja que, recorden, Rivas ja està condemnada en ferm a Espanya per sostracció de menors al marge que l’indult hagi reduït la pena de presó.

El Tribunal Suprem requereix en l’esmentada diligència el Ministeri de Justícia perquè en l’improrrogable termini de vint dies remeti l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada –l’indult–, i assenyala que la ponència sobre aquest assumpte recau sobre el magistrat Wenceslao Francisco Olea Godoy.