L’administració judicial del cas Malaia contra la corrupció a l’Ajuntament de Marbella (Màlaga) ha venut per valor de 41,3 milions d’euros immobles i altres béns intervinguts a societats vinculades al principal condemnat a la causa, Juan Antonio Roca, i que es publicitaven a un web. D’aquests diners, 40,7 milions ja han estat lliurats a organismes o institucions com a pagaments. Així consta a les dades registrades després de les vendes realitzades per aquestes societats amb la intermediació de l’administració judicial de les mateixes i comptant amb l’autorització de la Secció Primera de l’Audiència de Màlaga, que va ser la que va enjudiciar i va sentenciar el cas. D’aquests diners, obtinguts per fer front a diferents pagaments als quals l’exassessor urbanístic va ser condemnat en diferents procediments judicials, més de 31,3 milions d’euros ja han estat abonats a l’Ajuntament de Marbella, principal perjudicat.