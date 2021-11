El govern espanyol i tots els grups al Congrés excepte Vox han signat aquest dijous a la tarda un acord per actualitzar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Els grups parlamentaris han acordat tretze punts que pretenen establir "un marc ampliat i permanent per al desenvolupament de polítiques públiques que l'enforteixin". El text pactat acorda "fer permanent l'obligació de dotar d'un finançament públic estable, suficient i adequat" les actuacions per prevenir i combatre la violència masclista així com l'obligació d'aprovar cada cinc anys una estratègia estatal per fer front a aquesta problemàtica.

L'acte de signatura, presidit pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha coincidit amb el 25-N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

En declaracions als mitjans a la cambra baixa després de la signatura, Montero ha destacat que s'ha assolit el mateix consens que el 2017, quan es va fer l'última renovació, i ha dit que l'acord converteix en "permanent" el Pacte i "blinda el seu finançament".

"L'actualització del Pacte d'Estat implica mesures importants, tant per garantir un finançament estable a les entitats feministes, com per millorar les condicions pressupostàries que permeten l'execució dels fons del Pacte d'Estat", ha afirmat.