Junts no avalarà els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022. La portaveu parlamentària de la formació postconvergent, Míriam Nogueras, va rebutjar ahir donar suport als comptes públics al·legant que el Govern de coalició només ha executat el 30% del pressupostat l’any passat per a Catalunya i no ha complert els seus compromisos polítics. «Hem de deixar de donar oportunitats als del 155, als socialistes», va demanar en un clar missatge dirigit a ERC després de reivindicar la necessitat d’«unitat» a l’independentisme.

El no dels quatre diputats de Junts als pressupostos arriba just després que el Govern assegurés la seva aprovació amb el suport d’ERC. Justament, Nogueras va criticar que el «pacte amb l’Estat espanyol» que defensen els republicans és «fum». Encara més dura es va mostrar amb l’acord aconseguit entre l’executiu i ERC sobre la quota del 6% de continguts audiovisuals en llengües cooficials que hauran d’oferir les plataformes de streaming, com ara Netflix o HBO: «Hem passat de tocar amb els dits la independència, perquè vam anar junts, a parlar de dues pel·lícules en català de cada 100».

El Govern tampoc no té assegurat, de moment, el sí del PNB. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, va assegurar que les negociacions seguiran durant la tramitació dels comptes al Senat. «Fins la cua tot és toro», va recordar, encara que ara com ara estan donant suport als pressupostos. Sobre l’acord d’EH Bildu amb el Govern, va reflexionar: «Em sorprèn que després de dècades de dir-nos des de l’esquerra abertzale que ens estàvem venent per un plat de llenties ara es posin a fer el mateix».