Almenys 27 migrants que creuaven el Canal de la Mànega amb destinació al Regne Unit van morir ahir en un naufragi a prop de la costa de Calais (nord de França), segons van informar les autoritats franceses. Les forces de seguretat busquen supervivents i no descarten trobar més morts.

De moment no es coneixen els detalls de l’accident ni s’han divulgat les nacionalitats de les víctimes, però s’ha iniciat el procés de recerca. El naufragi es va produir en un moment de plena crisi migratòria a la zona de Calais i els seus voltants, que s’ha reactivat després dels pics dels anys 2015 i 2016. En els 10 primers mesos d’aquest any han intentat travessar irregularment el Canal de la Mànega per via marítima per arribar al Regne Unit un total de 24.655 persones, quan el 2020 havien estat 9.551. El primer ministre francès, Jean Castex, va qualificar de «tragèdia» els fets. «Els meus pensaments estan amb als nombrosos desapareguts i ferits, víctimes dels traficants criminals que exploten la desesperació i misèria dels immigrants», va afegir.

El recent augment d’aquest flux de migrants ha portat al desmantellament la setmana passada d’una xarxa dedicada al tràfic d’immigrants al Canal de la Mànega amb 15 detinguts.