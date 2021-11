Els líders del PP, Pablo Casado, i Vox, Santiago Abascal, van participar ahir a la primera de les mobilitzacions que els sindicats policials han convocat per protestar contra la reforma de la llei de seguretat ciutadana, anomenada pels seus crítics com a «llei mordassa». Representants sindicals de la Guàrdia Civil i de tots els cossos policials, excepte els Mossos, i agents en dia lliure van anar al migdia a les portes de les delegacions i subdelegacions del Govern a les capitals de província. Però va ser a Madrid on la concentració va adquirir més caire polític, en fer-se presents els dos líders de la dreta que pugnen per capitalitzar la protesta.

Més de 160.000 policies i guàrdies civils, 17.300 mossos, 7.000 ertzaines i milers d’agents de la Policia Foral navarresa i policies municipals estan cridats aquesta setmana a la protesta. La primera concentració, convocada per la plataforma No a l’Espanya Insegura, amb el Sindicat Unificat de Policia (SUP) i l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) liderant 40 organitzacions –i que ha obtingut el suport de la plataforma rival, liderada per Jusapol- va ser el pròleg d’una altra manifestació, aquesta sí de Jusapol, que es preveu més important i amb més caire polític, després de confirmar la seva presència la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Repetiran a més Casado i Abascal.

Va començar ahir una de les proves de desgast al Govern, de mida proporcional a l’expectativa generada per la dreta al voltant d’aquestes protestes. I no sense preocupació al Ministeri d’Interior i a les cúpules de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per l’espiral de «politització» -va qualificar una font ministerial- dels uniformats. No gaire lluny d’aquesta raó, la UGT va aclarir que no participa en les manifestacions, contra allò que s’havia difós. La policia de Madrid prepara un dispositiu especial per a la manifestació del dia 27, si bé no preveu incidents.