Rússia va viure ahir una nova i devastadora tragèdia que, sens dubte, farà ressorgir velles polèmiques com la seguretat a les mines i l’endèmica negligència que afecta l’Estat rus, les seves institucions i les seves empreses. Almenys 52 persones van perdre la vida, entre miners i membres dels equips de rescat, com a conseqüència d’una fuita de gas en una mina de carbó de Sibèria, en un dels desastres més mortífers d’aquesta naturalesa que s’han registrat al país des de la desintegració de la URSS. El pou és propietat del hòlding SBS, societat controlada per Vladímir Gridin, un oligarca local de Sibèria amb estrets vincles amb el president Vladímir Putin.

El Comitè d’Investigació, òrgan equivalent a la Fiscalia a Espanya, va obrir una investigació per «violació de les normes de seguretat» al lloc de treball i va arrestar tres persones, incloses el director de l’explotació i el seu número dos. En el moment de l’accident, 285 persones eren a l’interior dels túnels, 239 de les quals van arribar la superfície. Els restants morts, -un total de sis- pertanyien als equips de rescat. De fet, les tasques per salvar els desapareguts es van haver de suspendre a mig matí a causa de la perillositat de les operacions.

Fonts dels serveis d’emergència van informar a l’agència TASS que la pols del carbó es va encendre al conducte de ventilació a uns 250 metres de profunditat, i que, com a conseqüència d’això, el fum es va estendre per tots els racons de la mina. «No hi ha hagut explosió, la mina no ha experimentat danys», van explicar les fonts.

«Una gran tragèdia»

Precisament, la gravetat de l’incident ha obligat fins i tot el líder del Kremlin a dirigir un missatge a la nació per donar explicacions, quan encara no se sabia l’estat dels desapareguts. «És una gran tragèdia», va assegurar, en to ombrívol, el líder del Kremlin. «Esperem poder salvar el màxim nombre possible de persones», va continuar, abans d’admetre que fins i tot hi havia risc per als equips de rescat. Els familiars dels miners es van amuntegar als voltants de l’explotació.