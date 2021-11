La pandèmia dels «no vacunats» que viu Europa i el brutal increment dels contagis, que ha obligat nombrosos països europeus a decretar confinaments o a reintroduir noves restriccions, va portar ahir la Comissió Europea a actualitzar les normes de viatge en un intent per contenir la propagació de la covid-19 i forçar la vacunació. Per això, Brussel·les proposa limitar la validesa del certificat de vacunació a 9 mesos -després de la pauta completa- per obligar els ciutadans europeus a rebre una injecció de reforç si volen seguir utilitzant aquest passi com a eina per facilitar els seus desplaçaments a la UE.

L’objectiu de la recomanació, que proposen aplicar a partir del 10 de gener, és unir postures, evitar la descoordinació a la UE i que els Vint-i-set mantinguin un enfocament uniforme en un moment en què són diversos els països que ja han començat a limitar l’ús del certificat, creat el juny passat inicialment per a un període de 12 mesos, però que Brussel·les prorrogarà més enllà d’aquest termini per facilitar la circulació lliure dins de la UE. «El nostre principal objectiu és evitar mesures divergents a tota la UE», va explicar el comissari de justícia, Didier Reynders.