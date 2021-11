El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir l’extensió del passaport covid a la restauració, els gimnasos i les residències. L’extensió d’aquest certificat ja ha entrat en vigor i es mantindrà com a mínim dues setmanes. Aleshores, el passaport covid passarà a ser obligatori per entrar a l’interior dels bars i restaurants, sigui quin sigui el seu aforament, però no per accedir a les terrasses i espais oberts. També se n’exigirà l’ús per entrar a gimnasos i residències de gent gran. Els jutges donen suport a l’aplicació de la mesura arran de l’«empitjorament evident» dels contagis a causa de la variant delta del coronavirus.

De moment, la Generalitat descarta aplicar-lo en recintes culturals com ara cinemes i teatres quan aquests tinguin bars i restaurants, tot i que ja té l’aval judicial per avançat, encara que el futur d’aquesta mesura dependrà de com evolucioni la situació epidemiològica. En el cas dels estadis de futbol o altres esports la situació és la mateixa. Els experts fa dies que defensen aquest canvi en la normativa , que veuen clau per frenar el creixement de casos de la sisena onada de coronavirus, i més, de cara a un pont de la Constitució i a un Nadal on es preveu que les trobades socials típiques d’aquestes dates podrien propiciar un altre repunt dels contagis.

El TSJC al·ludeix en la interlocutòria que el tribunal «no pot romandre» aliè a l’«enorme magnitud» dels efectes que ha provocat la pandèmia, en ser de «notorietat pública i general la gran quantitat de morts, hospitalitzats i afectats» que s’han produït, cosa que qualifica de «monumental cop» de la covid a la «salut pública espanyola», al «marge dels efectes de tota mena que derivaran en el futur.» Els togats sostenen que l’aplicació del passaport covid a restaurants. gimnasos i residències és proporcionada, necessària i ponderada davant un estat de la pandèmia que «torna» a agreujar-se.

Segons el tribunal, l’aplicació de les mesures sol·licitades per la Generalitat resulten «idònies» per a la lluita contra la propagació del virus «en un entorn en què l’actitud jovial», aglomeració de persones, «associació a la interacció social», la «dificultat de mantenir la distància social», entre altres aspectes, «poden generar més risc de contagi» per la «relaxació d’algunes cauteles». Segons el seu parer, són proporcionades, tenint en compte que suposa la possibilitat de reobertura de moltes activitats que havien quedat suspeses per la pandèmia. I la ponderació se sustenta, segons la seva opinió, perquè la restricció dels drets fonamentals és «mínima» davant la «protecció de béns jurídics com la salut individual i col·lectiva i la vida».

Web i aplicació saturades

L’allau de ciutadans que, a poques hores que entrés en vigor l’ús del certificat covid a bars, restaurants i gimnasos, van acudir a l’espai de La Meva Salut (web i app) per descarregar-se el document va saturar el sistema informàtic, encara que a poc a poc va anar millorant el seu funcionament. Fonts del Departament de Salut van explicar que La Meva Salut va experimentar lentitud en l’accés per un volum més gran d’entrades. Els informàtics van reiniciar el sistema, que a poc a poc va anar recuperant el funcionament habitual, van explicar les mateixes fonts.

D’aquesta forma, Galícia, Aragó, Balears, Múrcia, Catalunya i Navarra són les autonomies que ja compten amb l’aval dels seus tribunals superiors de Justícia per imposar el passaport covid. La Rioja, el País Valencià, Andalusia, Castella i Lleó i les Canàries es troben a l’espera o estudien sol·licitar-lo. Per contra, es desmarquen de la resta d’autonomies la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Astúries i Extremadura, que no tenen intenció de sol·licitar-lo o imposar-lo. Per la seva banda, el País Basc ja el va sol·licitar al TSJPB, però va ser tombat, segons Europa Press.