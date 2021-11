Aquest dissabte el ministre de Salut britànic, SajidJavid, ha confirmat dos casos de la variant del coronavirus denominada ómicron, de recent aparició i considerada com a "preocupant" per l'Organització Mundial de la Salut. Els casos han estat identificats en les localitats de Chelmsford i Nottingham, que ara seran escenari de proves addicionals a la població per a identificar més possibles casos, segons ha informat el ministre en declaracions a la cadena BBC.

Aquestes dues persones es troben sota aïllament i tots dos casos estan relacionats, d'acord amb el ministre en relació en una variant identificada per primera vegada a Sud-àfrica. Hores abans, les autoritats sanitàries de República Txeca han informat que estaven verificant la possible existència d'un cas de la variant ómicron del coronavirus al país. El primer ministre del país, AndrejBabis, ha precisat que el cas es tracta d'una dona que estava a Namíbia i va volar de retorn a la República Txeca a través de Sud-àfrica i Dubái.

Les autoritats sanitàries han volgut cridar a la calma. "Estem esperant la confirmació o refutació d'aquesta prova", segons la portaveu de SZU, StepánkaCechová, al portal de notícies Novinki. "És necessari esperar els resultats de la seqüenciació del genoma complet, que requereix una mica de temps", ha agregat Cechová, qui ha estimat que els resultats podrien conèixer-se el diumenge, segons el portal de notícies Novinki.

També aquest dissabte el ministre d'Assumptes Socials de l'estat alemany de Hesse, KaiKlose, informava en el seu compte de Twitter que "és molt probable" que la variant hagi arribat ja a Alemanya. "Anit es van trobar diverses mutacions típiques de ómicron en un viatger de Sud-àfrica. Ara mateix la seqüenciació completa encara està pendent però existeix un alt grau de sospita", ha afegit en el seu compte de Twitter.

ACN Madrid .- Espanya exigirà a partir de l'1 de desembre el passaport covid o certificat de vacunació als viatgers procedents del Regne Unit (Gran Bretanya i Irlanda del Nord). Fins ara, aquests passatgers en tenien prou amb proves diagnòstiques negatives de covid-19 o d'haver superat la malaltia. Amb l'aparició d'una nova variant com l'òmicron, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte la modificació dels criteris per a l'aplicació de la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen amb motiu de la crisi sanitària. De fet, Brussel·les ja va anunciar fa un parell de dies que només vol deixar entrar a la UE als vacunats, recuperats i viatgers "essencials".