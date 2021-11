La sala Penal de l’Audiència Nacional ha acordat l’obertura de judici oral contra l’excap polític d’ETA José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, per l’atemptat contra la Caserna de Saragossa el 1987, que va causar la mort d’onze persones, entre elles sis nens. La interlocutòria judicial, a la qual ha tingut accés Efe, desestima la petició de la defensa de l’etarra de sobreseïment lliure i arxiu de la causa i l’alternativa plantejada per fer noves proves complementàries, i aprova la interlocutòria de conclusió del sumari instruït pel jutge Ismael Moreno.

Els magistrats consideren que la petició d’una instrucció suplementària no és procedent, un cop conegut el substrat d’indicis duts a terme per l’instructor del cas, i descarten acceptar «allò que no s’hagi plantejat durant la fase d’instrucció».

Assenyalen que l’articulat de la Llei d’Enjudiciament Criminal que confereix la possibilitat de demanar noves diligències no ha de convertir-se en un «calaix de sastre» per instar el tribunal jutjador a endinsar-se en els detalls de la instrucció i acordar noves proves. I recorden que les parts ja van tenir durant la instrucció la possibilitat de plantejar noves proves i d’impugnar les proposades per l’acusació.

El tribunal també descarta els arguments de la defensa en al·legar que els fets no són constitutius de delicte, i recorda que la sala tercera de l’Audiència Nacional va confirmar el mes de juliol passat en apel·lació la interlocutòria de processament contra Ternera després de valorar la «fortalesa» dels indicis de culpabilitat existents contra ell.

El lletrat de l’acusació particular, en nom d’Antonio Frutos i Carmen Ortuño, supervivents de l’atemptat, i la popular en nom de l’Associació Espanyola de Guàrdies Civils, va expressar la seva satisfacció davant l’obertura del judici oral contra Ternera.