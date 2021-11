La tragèdia al canal de la Mànega, on dimecres van morir ofegades 31 persones migrants, amenaça de desembocar en una crisi diplomàtica entre França i el Regne Unit. Després de les llàgrimes de cocodril de dimecres i el creuament de declaracions de dijous, la tensió entre París i Londres ha pujat un esglaó més en les últimes hores. El Govern francès va anul·lar la presència de la ministra d’Interior britànica, Priti Patel, en una reunió amb altres països prevista per a demà. Una decisió presa en represàlia per la publicació, dijous a la nit a Twitter, d’una polèmica carta de Boris Johnson.

El primer ministre conservador exigia al president Emmanuel Macron que França es faci càrrec dels migrants que arriben al Regne Unit des del territori gal. «Proposo que impulsem un acord bilateral de readmissió per permetre el retorn de tots els migrants il·legals que travessen la Mànega», assegurava Johnson a la seva missiva. En aquest text, recordava que «la UE ha arribat a acords de readmissió amb països com Bielorússia i la Federació de Rússia». «Esperem que un acord d’aquest tipus també es pugui assolir ràpidament amb el Regne Unit», afegia.

Indignació a França

Tant el contingut com les formes en la publicació de la carta van indignar les autoritats franceses. «Estic sorprès per aquests mètodes que no són seriosos», va criticar ahir Macron. El fet d’haver enviat aquesta missiva resulta «una decepció», però haver-la publicat encara és «pitjor», va advertir el ministre d’Interior francès, Gérald Darmanin. També va anunciar que retiraven la invitació a Pratel per a la reunió interministerial de demà, en què participaran França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i la Comissió Europea.

La tragèdia de dimecres, que es va produir en naufragar una embarcació precària amb migrants (del Kurdistan iraquià i iranià la majoria d’ells), és la pitjor d’aquest tipus viscuda al Canal de la Mànega en els últims anys. Tot i que França i el Regne Unit comparteixen la mateixa política migratòria repressiva i clarament focalitzada a combatre les xarxes de traficants, aquest drama humà ha propiciat un altre capítol més en les turbulències entre Londres i París.