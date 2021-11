La creixent tensió que es viu a Ucraïna a causa del desplegament militar per part de Rússia de desenes de milers de soldats a les regions frontereres va conèixer ahir un nou i rocambolesc episodi, després que el president Volodímir Zelenski denunciés, sense oferir proves o detalls , una imminent temptativa de cop d’Estat amb participació de Rinat Ajmetov, l’home més ric del país i propietari d’importants mitjans de comunicació, un motí que, segons la mateixa font, estaria avalat des de Rússia.

«Afrontem desafiaments no només de la Federació Russa i la possible escalada militar, sinó també problemes interns; he rebut informació que un cop d’Estat tindrà lloc l’1 i el 2 de desembre», va anunciar el mandatari en una roda de premsa amb nodrida presència de reporters estrangers.

Zelenski es va limitar a informar de l’existència d’àudios en poder dels serveis d’intel·ligència que demostrarien l’existència d’aquesta conspiració. «Tenim gravacions d’àudio de representants d’Ucraïna» amb, «per dir-ho així, representants de Rússia» discutint un cop d’Estat i parlant de la participació en el mateix d’Ajmetov, va acusar el mandatari ucraïnès.

Zelenski va parlar de Rússia, advertint el Kremlin que les seves Forces Armades estan preparades per a qualsevol escalada. «Tenim control total sobre les nostres fronteres i estem preparats», va advertir. En les últimes setmanes, els serveis d’intel·ligència ucraïnesos i estrangers han denunciat que Rússia ha desplegat entre 90.000 i 100.000 soldats a les fronteres del país.