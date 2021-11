El president del Govern, Pedro Sánchez, va reivindicar ahir la capacitat de consens de l’executiu en haver aconseguit el suport d’onze partits al projecte de llei de Pressupostos per al 2022 al Congrés, ja que considera que «sumar és la clau». Sánchez es va referir a l’aprovació del text pressupostari a la inauguració del Fòrum de Dones Parlamentàries que se celebra a Madrid en el marc de la 143a Assemblea de la Unió Interparlamentària.

El cap de l’executiu va fer una crida inicial a enfortir les institucions parlamentàries, ja que això va considerar que consolida la democràcia. Va afegir que un repte de la política és superar divisions, trobar espais de trobada i consens, reduir la polarització, marginar els discursos d’odi i reconnectar la ciutadania amb les institucions democràtiques per evitar la desconfiança.

En aquest moment és quan es va referir a l’aprovació dijous pel Congrés del projecte de llei pressupostari per al 2022 amb el suport, va recordar, dels representants d’onze partits.

«Sumar és la clau»

«Sumar és la clau; buscar punts de trobada és decisiu; treballar per assolir majories que representin les diferents sensibilitats d’un país no per ser més, sinó per fer millors polítiques i millorar la vida de les persones i del nostre país, és decisiu» , va afirmar Sánchez.

Uns arguments que el president del Govern va considerar que tenen un significat especial davant del «moment especialment decisiu» que s’està vivint en la lluita contra la pandèmia de coronavirus.