A partir del proper 1 de desembre, Espanya només permetrà l’entrada de persones procedents del Regne Unit i Irlanda del Nord amb certificat de vacunació i no amb proves diagnòstiques negatives de covid o d’haver superat la malaltia com admetia fins ara. Així consta en una disposició general del Ministeri d’Interior que modifica els criteris per a l’aplicació de la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària i que es va publicar ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

És difícil de preveure quin impacte tindrà aquesta mesura en la recuperació del sector turístic a Espanya, encara que el turista britànic ha representat entorn del 20% del total de turistes a l’Estat, amb especial pes a la zona de llevant. La incidència acumulada al Regne Unit és actualment de 913 casos en 14 dies, en comparació amb els 171 casos que registra Espanya.

La resolució suprimeix Namíbia del llistat de tercers països, regions administratives especials i altres entitats i autoritats territorials els residents de les quals estan exempts d’aquestes restriccions «en vista que figura entre els països respecte els quals els estats membres consideren pertinent augmentar les precaucions». El llistat de països que no es veuen afectats per aquestes restriccions queda conformat per l’Argentina, Austràlia, Bahrain, el Canadà, Xile, Colòmbia, Indonèsia, Jordània, Kuwait, Nova Zelanda, el Perú, Qatar, Ruanda, l’Aràbia Saudita, Corea del Sud, Unió dels Emirats Àrabs, l’Uruguai i la Xina, a més de les regions d’Hong Kong i Macau i Taiwan.

«Màxima coordinació»

Quan semblava que el pitjor de la pandèmia ja havia passat, ara amenaça el món una nova variant, que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha batejat amb la lletra grega òmicron i que reconeix com a «preocupant». Ara la Unió Europea i els seus estats membres intenten blindar-se per frenar el flagell d’un coronavirus que no dona treva i evitar un Nadal de més contagis i morts. La inquietud per la crescuda dels casos i la nova variant de Sud-àfrica ha colpejat les cancelleries de tot el món i va ser recollida ahir pel president del Govern, Pedro Sánchez, durant el seu discurs en l’obertura del 14è Congrés Autonòmic del PSOE de Castella i Lleó. «Ara que estem veient pujar les xifres d’incidència acumulada de la covid, només vull traslladar el següent als espanyols. El Govern d’Espanya treballa amb la màxima coordinació amb els estats membres i amb la Comissió Europea. Treballem per prendre les decisions amb la màxima celeritat», va dir, sense citar directament la nova variant.

Casos al Regne Unit i Alemanya

Per altra banda, el ministre de Salut britànic, Sajid Javid, va confirmar dos casos de la variant òmicron, de recent aparició i considerada com a «preocupant» per l’Organització Mundial de la Salut. Els casos han estat identificats a les localitats de Chelmsford i Nottingham, que ara seran escenari de proves addicionals a la població per identificar més possibles casos. Aquestes dues persones estan sota aïllament i tots dos casos estan relacionats. El Govern britànic va reaccionar a aquest dos casos implantant l’obligatorietat dels viatgers de sotmetre’s a una prova PCR dos dies després d’arribar al país, així com haver de passar una quarantena fins que es confirmi el resultat negatiu del test. Paral·lelament, Alemanya també va informar de dos casos de la nova variant.