Prometre és més fàcil de complir. Als Estats Units, pel que fa a la política d’immigració, s’està comprovant en l’Administració de Joe Biden. Entre imposicions dels tribunals que l’han obligat a mantenir una dura política implementada per Donald Trump, decisions pròpies per seguir aplicant altres mesures no menys controvertides, tensos debats amb posicions enfrontades entre diferents parts del seu Govern i el seu partit sobre com respondre a l’arribada d’immigrants sense papers, que ha assolit les cotes més altes en 20 anys i també per la paràlisi del Congrés, el demòcrata es troba després de gairebé un any de mandat en un lloc molt llunyà del que va plantejar quan era candidat. En els propers dies, la seva Administració tornarà a implementar el «Queda’t a Mèxic» perquè els sol·licitants d’asil als Estats Units que arriben per la frontera sud esperin al país veí. Encara que Biden va suspendre la campanya el primer dia a la Casa Blanca, els tribunals el van obligar a reinstaurar-la. I malgrat que l’Administració ha fet un altre intent més davant de la justícia d’evitar-ho, segons fonts de Mèxic esmentades per Reuters, el retorn de la política és imminent, segons ha avançat Axios.

L’Administració Biden també ha decidit mantenir indefinidament, però en aquest cas sense que hi hagi ordres judicials, una altra mesura àmpliament criticada que va adoptar el seu predecessor. Conegut com a Títol 42, per una part del codi de salut, aquest procés s’empara en l’emergència per la pandèmia per expulsar els immigrants detinguts a la frontera sense permetre’ls sol·licitar asil o refugi. Són passos que creen tensions dins del Partit Demòcrata i en el cercle d’assessors de Biden. L’ala progressista demana fer més passos i més decidits per complir les promeses de campanya i advoquen, per exemple, perquè s’estableixin mecanismes que permetin tramitar més ràpidament les peticions d’asil o obrin la possibilitat de sol·licitar-lo des del país d’origen i urgeixen a crear més vies per a la immigració legal. Mentrestant, una altra facció d’assessors i alts càrrecs, entre la qual hi ha el cap de Gabinet, Ron Klain, i l’assessor de seguretat nacional, Jake Sullivan, promouen polítiques més dures com elevar les deportacions o intensificar la pressió a Mèxic per desincentivar la arribada d’immigrants. A l’últim any fiscal, que va acabar al setembre, s’han produït 1,66 milions d’arrestos en intents de travessar la frontera sud i la situació està passant factura política a Biden, segons les enquestes, i obrint un flanc d’atac que estan explotant els republicans.