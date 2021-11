L’arribada d’Israel al Magrib, després de la normalització de relacions amb el Marroc, ha tensat la regió i ha agreujat el pols diplomàtic que mantenen les autoritats marroquines i algerianes. En els darrers deu anys els dos països veïns han augmentat considerablement la seva despesa en defensa, una carrera militar i armamentística en què Rabat i Alger es miren amb recel alhora que modernitzen els seus exèrcits.

«És un avenç important per al Marroc, el país guanyarà, d’entrada, la tecnologia i el coneixement», assenyala Mohammad Masbah, president de l’Institut Marroquí d’Anàlisi de Polítiques (MIPA), sobre l’acord militar signat dimecres passat amb Israel. Segons aquest expert, el Marroc està intentant posicionar-se i guanyar pes a la regió; per contra, Algèria percep aquest acostament com una amenaça.

«Hem de conèixer els detalls d’aquesta visita», assenyala Masbah. Els experts consultats encara no s’atreveixen a vaticinar quin serà l’efecte a la regió dels pactes en matèria d’intel·ligència, seguretat i entrenament signats a Rabat entre el ministre israelià de Defensa, Benny Gantz, i el seu homòleg marroquí, Abdellatif Ludiyi. Fa anys que els dos països cooperen en aquest àmbit, però fins ara no ho havien formalitzat públicament.

Dijous, el president del Consell de la Nació algeriana, Salah Goudjil, va manifestar que «els enemics es mobilitzen cada cop més per perjudicar Algèria», en resposta al pacte entre Israel i el Marroc, segons recull l’Agència Estatal de Notícies del país. Alger va decidir tallar relacions diplomàtiques amb el seu veí a l’agost acusant-lo d’«actes hostils» i d’espionatge, com a represàlia també va tancar el seu espai aeri als avions marroquins i va tallar el gasoducte que porta el gas algerià a Espanya pel Marroc.

Actualment, Algèria inverteix en defensa aproximadament un 7% del seu producte interior brut i el Marroc un 5%. Unes xifres que, per exemple, tripliquen la despesa militar espanyola respecte el seu PIB.

«És una competició destructiva per a totes dues parts», lamenta Masbah. «En els últims cinc anys hi ha hagut un gran augment en la despesa militar, en un moment en què aquest tipus d’inversions haurien d’estar dirigides cap al desenvolupament, els hospitals...», reflexiona el president de la MIPA.

En els pressupostos que maneja el Govern marroquí per a l’any que ve la partida dedicada a la defensa s’acostarà als 50.000 milions de dirhams (gairebé 5.000 milions d’euros), la més gran de la història. Les autoritats atribueixen aquesta pujada rècord al procés de modernització de les forces armades. Algèria també ha augmentat la despesa militar, especialment durant la darrera dècada. El 2019 va dedicar fins a 9.200 milions d’euros.

Els analistes consideren que l’Exèrcit algerià és un dels més forts de tot el continent. «Algèria té una despesa sostinguda superior en defensa des de fa dècades, ja que la seva economia és més forta que la marroquina. Aquest escenari no canviarà, però el Marroc està retallant distàncies», explica Yago Rodríguez, director de Political Room.