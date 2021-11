La gendarmeria neerlandesa ha detingut dos ciutadans a l'aeroport d'Amsterdam quan intentaven fugir a bord d'un avió amb destinació a Barcelona, després d'escapar de l'hotel on complien quarantena amb els altres viatgers que van arribar de Sud-àfrica per sospita de la variant òmicron de la covid-19.

Un portaveu de la Royal Netherlands Marechaussee ha explicat aquest dilluns a EFE que la gendarmeria va rebre aquest passat diumenge "informació que afirmava que dues persones havien abandonat l'hotel on complien quarantena prop de Schiphol i que tenien la intenció de deixar el país, per la qual cosa es va iniciar una recerca per localitzar-los" abans que aconseguissin sortir dels Països Baixos.

La parella, un noi de 30 anys i una noia de 28 que va donar positiu en arribar a Holanda, havien adquirit dos bitllets d'avió per a un vol que sortia diumenge a última hora de la tarda cap a Barcelona i havien aconseguit fins i tot embarcar, passant tots els controls previs "aparentment" amb el seu certificat Covid, que acredita que tots dos estan completament vacunats però no recull l'últim test positiu d'ella.

"Estaven intentant abandonar els Països Baixos en un avió. El procés d'embarcament ja estava finalitzat, així que vam haver d'entrar dins l'avió, treure'ls d'allà detinguts i lliurar-los a les autoritats sanitàries, que els van posar a la disposició de la Fiscalia per decidir com es procedirà a partir d'ara", ha explicat el portaveu.

No obstant això, en declaracions a Tv3, els dos retinguts, Carolina Pimenta i Andrés Aznar, han assegurat que no van escapar de l'hotel sinó que, segons la seva versió, un policia i una persona del servei neerlandès de salut els "van deixar marxar", encara que no els van donar cap document acreditatiu.

Una vegada dins l'avió, uns policies van entrar i els van detenir: "Ens van tractar de forma molt agressiva, com a criminals", ha criticat Carolina.

La viatgera, que és assimptomàtica, ha explicat que ha demanat que li realitzin un segon test després d'haver donat positiu en arribar a Holanda.

La Fiscalia podria presentar al llarg d'aquest dilluns els càrrecs que s'imputaran a la parella per "violar la quarantena obligatòria", la qual cosa als Països Baixos es considera un "delicte" i pot implicar des de multes fins a ingrés a la presó, depenent dels càrrecs imputats, que podrien incloure l'alt risc de contagi d'altres persones.

La parella es troba ara aïllada en un altre hotel, a Haren, encara que oficialment estan "detinguts per motius sanitaris", ha precisat el portaveu.

La gendarmeria encara no té clar com han pogut escapar d'un hotel que es troba sota constant vigilància.

Per raons de privadesa, el portaveu no ha ofert detalls que puguin comprometre la identitat dels detinguts, però un dels arrestats havia donat positiu en coronavirus, al costat de seixanta passatgers més que van arribar divendres passat en dos vols procedents de Sud-àfrica i que van ser sotmesos a una prova al mateix aeroport per determinar si estaven contagiats.

Els dos vols, procedents de Johannesburg i Ciutat del Cap, van aterrar a Amsterdam el mateix dia que va entrar en vigor una prohibició del trànsit aeri des de diversos països del sud d'Àfrica per temors a la nova variant òmicron.

L'altre detingut de la parella havia d'estar també en aïllament per contacte amb un contagiat, per la qual cosa tots dos tenien prohibit abandonar l'hotel on es trobaven fins que passessin els dies de rigor i fossin sotmesos a una altra PCR que els permetés aixecar la quarantena.

A excepció de cinc persones, que resideixen als Països Baixos en un domicili que no comparteixen amb altres, la resta dels viatgers que van donar positiu van ser traslladats a un hotel proper a l'aeroport per complir la quarantena obligatòria.

Mentrestant, les autoritats sanitàries investiguen les mostres recollides per als tests, que fins ara han mostrat la presència d'almenys 13 casos de contagi amb la variant òmicron, encara que no és clar si una de les persones arrestades ahir a l'aeroport estava infectada amb aquesta mutació.