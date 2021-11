«Revertim 12 anys de llàgrimes i de dolor en alegria. El sacrifici dels nostres màrtirs no va ser en va», va dir la candidata esquerrana Xiomara Castro després de proclamar-se guanyadora de les eleccions presidencials a Hondures. Els 20 punts d’avantatge que li va treure a Nasry Asfura, el candidat oficialista, van habilitar la possibilitat de dirigir-se al país com a mandatària electa: «Iniciarem una era de prosperitat, de solidaritat per mitjà del diàleg amb tots els sectors, sense discriminació i sense sectarisme». D’aquesta manera, Castro, qui va exercir com a primera dama durant el Govern del seu espòs, Manuel Zelaya, entre 2006 i 2009, es convertirà a partir del 27 de gener i als 62 anys en l’única dona al capdavant d’un Govern a Amèrica Llatina.

Més enllà de les formalitats, Castro ja compta amb un suport inequívoc. La Cambra de Comerç i Indústries de Tegucigalpa (CCIT) la va considerar legítima guanyadora d’uns comicis que van tenir aquesta vegada una important participació, gairebé el 70% de les persones en condicions de sufragar. «Estem llestos per a treballar de la mà en pro de la lliure empresa i el poble hondureny», va dir la patronal.

Castro va prometre no ensopegar amb les mateixes pedres que van provocar la caiguda política del seu marit. Però, alhora, va reiterar el seu desig de portar endavant una reforma política perquè Hondures aprofundeixi la seva democràcia, una manera obliqua de posar sobre la taula la necessitat de reformar la Constitució.