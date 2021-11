Un home ha resultat ferit molt greu aquest dimarts a Màlaga després de rebre una brutal agressió. L'incident ja està sent investigat per la Policia Nacional, els agents de la qual han acordonat la zona amb l'ajuda de la Policia Local perquè els agents del Grup d'Homicidis i la Policia Científica puguin treballar sobre el terreny i recollir tots els indicis possibles. Fins al moment no consten detinguts.

La víctima, d'uns 60 anys i origen búlgar, ha estat traslladada a l'Hospital Regional de la ciutat andalusa, on segons fonts sanitàries ha arribat en estat crític presentant un traumatisme cranioencefàlic pel qual serà intervingut quirúrgicament i després traslladat a l'UCI. Fonts consultades han coincidit que la víctima podria ser una persona sense llar que pernoctava per la zona.