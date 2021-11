És probable que la variant òmicron es propagui internacionalment, cosa que representa un risc global «molt alt» on els augments sobtats de covid-19 podrien tenir «conseqüències greus» en algunes àrees, va dir dilluns l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’agència de l’ONU, en assessorament tècnic als 194 estats membres, els ha instat a accelerar la vacunació dels grups d’alta prioritat i a «garantir que hi hagi plans de mitigació» per mantenir els serveis de salut essencials.

«Òmicron té un nombre sense precedents de mutacions de pic, algunes de les quals són preocupants pel seu impacte potencial a la trajectòria de la pandèmia», va dir l’OMS. «El risc global relacionat amb la nova variant preocupant òmicron s’avalua com a molt alt».

«Cal més investigació per comprendre millor el potencial d’òmicron per escapar de la protecció contra la immunitat induïda per vacunes i infeccions prèvies, va dir, i va afegir que s’esperaven més dades en les properes setmanes. «S’esperen casos i infeccions de covid-19 en persones vacunades, encara que en una proporció petita i predictible», va afegir.

En un informe tècnic dirigit als Estats membre publicat aquest diumenge, l’organisme sanitari internacional de les Nacions Unides ha avançat la possibilitat de «futures onades de la covid-19, que podrien tenir greus conseqüències, depenent d’una sèrie de factors».

En aquest sentit, qualifiquen d’«alta» la possible propagació d’òmicron a nivell mundial i de «molt alt» el possible impacte, «tenint en compte les mutacions que poden conferir un potencial d’escapament immunològic i possiblement un avantatge de transmissibilitat».

«Moltes mutacions»

Així, apunten que òmicron és una variant «altament divergent» amb «un alt nombre de mutacions», algunes de les quals «són preocupants i poden estar associades amb el potencial d’escapament immunològic i més transmissibilitat».

A més, l’OMS encara no té una posició fixa sobre «l’eficàcia de les vacunes per protegir contra la infecció, la transmissió, la malaltia clínica de diferents graus de gravetat i la mort» en aquesta nova variant. Finalment, cal veure «si la variant presenta un perfil de gravetat diferent».

L’OMS espera que es produeixin «casos i infeccions en les persones vacunades», encara que «en una proporció petita i predictible respecte als valors d’eficàcia de la vacuna». «Malgrat les incerteses, és raonable suposar que les vacunes disponibles actualment ofereixen certa protecció contra la malaltia greu i la mort», expliquen. En qualsevol cas, apunten que «és necessari seguir investigant per comprendre millor els efectes de la nova variant».