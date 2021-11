La por a la variant òmicron, la nova variant del coronavirus catalogada com a «preocupant» per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’està estenent per tot el planeta i impulsant alguns governs a tornar a tancar les fronteres amb la intenció d’evitar nous brots i que es trunqui la fràgil recuperació econòmica. Una decisió molt criticada pels països de Sud-àfrica afectats per aquests tancaments i per les Nacions Unides.

En total, més de 30 països han imposat algun tipus de restricció als viatges. El Japó s’ha sumat aquest dilluns a Israel i al Marroc i ha vetat l’entrada al país a tots els estrangers. Austràlia ha decidit ajornar fins al 15 de desembre la reobertura parcial prevista aquest dimecres. També Aràbia Saudita, Oman, Tailàndia, Filipines i Sri Lanka han comunicat les últimes hores vetos a les arribades des de diversos països africans, amb Sud-àfrica al capdavant, país on es va detectar la nova variant.

La UE no tancarà

Mesures similars ja es van adoptar a finals de la setmana passada pels països de la Unió Europea, els Estats Units i el Canadà. Els vint-i-set descarten, de moment, tancar les fronteres interiors, segons va afirmar aquest dilluns el secretari d’Estat francès d’Afers Europeus, Clément Beaune. «La nostra arma és el certificat sanitari», que ja és necessari per passar d’un país a un altre, va subratllar Beaune. I el president dels EUA, Joe Biden, va demanar no entrar amb «pànic», alhora que va urgir els seus ciutadans a posar-se la dosi de reforç.

Aquestes mesures han provocat el rebuit d’alguns països africans i han acusat els països occidentals d’«afrofòbia». El cap de l’OMS a Àfrica ha demanat que no es vetin volts i que s’aposti per la ciència.