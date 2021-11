Unides Podem vol legalitzar el consum de marihuana. I no és l’únic partit. L’àmplia majoria de socis del Govern de coalició hi estan a favor. Falta, no obstant això, el suport indispensable del PSOE, instal·lat en el «no». Sense el suport dels seus socis, la proposició de llei que van registrar els de lila al Congrés per regular el consum del cànnabis caurà. El portaveu parlamentari, Pablo Echenique, va pressionar ahir als socialistes perquè reconsiderin la seva postura i segueixin l’exemple del futur Govern d’Alemanya que ha obert la porta a la legalització de la marihuana. Unides Podem van convocar ahir al Congrés una jornada sobre la regulació del cànnabis. El seu dirigent va apuntar la necessitat de prendre la decisió de si Espanya estarà «en l’avantguarda europea en la matèria» o en el «furgó de cua». «El 2021, la pregunta ja no és legalització sí o legalització no. Perquè ja sabem que, tard o d’hora, acabarà ocorrent», va recalcar.