La socialdemòcrata sueca Magdalena Andersson va ser elegida ahir primera ministra per segona vegada després que fa uns dies renunciés al càrrec davant la falta de suport als seus pressupostos, un fet que va derivar a la retirada del suport per part d’Els Verds. «El Riksdag (Parlament suec) m’ha elegit ara primera ministra i tinc la intenció de formar un govern socialdemòcrata», va dir Andersson, que va aprofitar per comunicar que avui presentarà el seu nou govern.