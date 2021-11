L’hospital Gregorio Marañón de Madrid va informar ahir del primer cas d’infecció de la variant òmicron de coronavirus a Espanya: un viatger procedent de Sud-àfrica que es «troba bé», segons va confirmar l’hospital madrileny. En paral·lel, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, va anunciar que estan estudiant «dos possibles casos» més, tots dos arribats també des del país africà a l’aeroport del Prat (Barcelona).

D’acord amb la informació difosa per la Conselleria de Sanitat madrilenya, es tracta d’un home de 51 anys que va tornar de Sud-àfrica el 28 de novembre passat amb una escala a Amsterdam. La Direcció General de Salut Pública ha disposat un procediment de vigilància epidemiològica dels possibles contactes estrets que el contagiat va poder tenir durant el vol que va aterrar a Madrid.

Possibles casos a Catalunya

Minuts després que transcendís aquest cas, a Catalunya, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar en roda de premsa que «tenim dues persones a l’aeroport procedents de Sud-àfrica via Alemanya que van donar positiu al test d’antígens i per tant s’han enviat les mostres a l’hospital de Bellvitge».

Les dues persones, segons va explicar, hauran de passar per un cribratge i una posterior seqüenciació per identificar si estan contagiades per la variant òmicron o no.

De fet, ahir al matí, Argimon ja va anunciar que l’arribada de la variant a Catalunya es produiria «en pocs dies». D’altra banda, ahir es van començar a injectar les primeres dosis de reforç a persones de més de 60 anys i hi ha converses amb l’Estat per la vacunació als nens.

Els espanyolsatrapats a Sud-àfrica poden tornar

Onze espanyols atrapats a la República Sud-africana per la restricció de vols a causa de la variant òmicron van demanar ajuda al Govern central per poder tornar a Espanya, ja que creien que haurien d’estar diversos dies més al país africà sense recursos. Així, han estat a l’aeroport de Johannesburg gairebé 24 hores, «on ningú ens ha ajudat per no ser suïssos», i només han pogut «reservar un vol pel 4 de desembre amb KLM». D’altra banda, la gendarmeria neerlandesa va detenir dos ciutadans a l’aeroport d’Amsterdam quan intentaven fugir de la quarantena.